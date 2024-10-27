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        Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü

        Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:50
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        Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü
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        Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü.

        Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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