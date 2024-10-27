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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:20 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:20
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Mahmut Gülle

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 77 Doğan Can Davas), N'Koulou (Dk. 46 Mehmet Yeşil), Uğur Adem Gezer, Oktay Aydın (Dk. 46 Assombalonga) Cassubie, Ömer Bayram (Dk. 46 Alberk Koç), Lourenço, Traore, Lovriç (Dk. 77 Çekdar Orhan), Gradel

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Welinton, Samet Asatekin, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Kappel, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Lima (Dk. 75 Eze-Dk. 85 Del Valle), Topalli (Dk. 54 Enes Keskin)

        Gol: Dk. 16 Kappel (Siltaş Yapı Pendikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Lovriç, Dk. 30 Ömer Bayram, Dk. 65 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 35 Hasan Kılıç, Dk. 63 Erdem Canpolat (Siltaş Yapı Pendikspor)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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