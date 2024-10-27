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        Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçının ardından

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:07
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        Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçının ardından
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        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz." dedi.

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Yanal, oyunun başında rakibin yaptığı az sayıdaki ataklardan birinde yedikleri golü çıkaramadıklarını belirterek, "Belki de ligin en çok atak yapılan oyununu oynadık. Bunu oynamak ve bu oyunu devam ettirmek oldukça zor. Kapalı savunmayı açmanın yolları biraz da beceriden geçiyor. Bugün takım istemesine rağmen, oynama iştahını herkese kabul ettirmesine rağmen bunu beceriyle noktalayamadı ve aldığımız sonuç ortada." diye konuştu.

        Ligin çok enteresan bir hal aldığını aktaran Yanal, "Herkes birbirini yenebiliyor. Dün MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçı, bugün Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor maçı, geriden gelen bir Bandırma... Umarım en kısa zamanda organizasyonu tamamlayacak bir takım olur ve bu yolda önemli adımlar atmış oluruz. Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz." ifadelerini kullandı.

        - Pendikspor cephesi

        Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, ligde üst sıralara doğru bir ivme kazanmak istediklerini söyledi.

        Maçtaki senaryoları daha önce çalıştıklarını dile getiren Esendemir, şunları kaydetti:

        "Ligde üst sıralara doğru bir ivme kazanmak istiyorduk, müsabakadan önce de bununla ilgili hafta içi çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik, bunu da sahada yansıtıp iyi bir oyunla 3 puanı kazanma düşüncemize ulaştık. Burada Amedspor'un üzerimize kalabalık bir şekilde yoğunluk yaratacağını, özellikle son hattımızın önünde 4-5 oyuncuyla bir yoğunluk yaratacağını biliyorduk, birinci bölgeden çapraz toplarla oyuna gireceklerini de biliyorduk. Hafta içi bütün bu senaryolara yönelik çalışmalarımız, ana planımız bugün oyunda tuttu. Bir geçiş ya da bir fırsat golüyle skoru lehimize çevirme düşüncemiz de tuttu. Ondan sonraki mücadelemiz tamamen Amedspor'un yaptığı oyuncu değişikliklerine cevap şeklinde. Skoru elimizde tutup bulabiliyorsak ikinci golü bularak oyunun tamamen lehimize dönmesi için bir mücadele vardı."

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