Iğdır'da, PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı
Iğdır'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüpheli yakalandı.
Iğdır'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüpheli yakalandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan K.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir adrese düzenlenen operasyonda K.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
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