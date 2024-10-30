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        Iğdır'da, PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:27
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        Iğdır'da, PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüpheli yakalandı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan K.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir adrese düzenlenen operasyonda K.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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