Iğdır'da oluşturulan afet parkuru üniversitelilere eğitim alanı oldu

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) oluşturulan, çeşitli afetlere karşı eğitimlerin verildiği parkurdan, üniversite öğrencileri de yararlanıyor.

Iğdır Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, AFAD binası yanındaki alanda kurulan, içinde hurda araçlar, hafriyat ve yangın tatbikatı yapılacak yerlerin de bulunduğu parkurda, arama kurtarma derslerini uygulamalı alma fırsatı buluyor.

Öğrenciler, belli periyotlarla bu alana gelip öğretim görevlileri ve AFAD ekiplerince verilen derslere katılarak olası afetlere karşı tecrübe kazanıyor.

"Burada önemli olan şey temel afet bilincini, afetlerle müdahaleyi, enkazda hareket tarzını ve ekip çalışmasını pekiştirmektir." diyen Deniz, bu kapsamda üniversite ile beraber çalışarak bilinci artırma çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Amaçlarının yetişmiş insan gücünü artırmak olduğunu dile getiren Deniz, bu anlamda personellerinin eğitim sahalarında teorik ve pratik eğitimler verdiğini anlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fikret Deniz, AA muhabirine, Iğdır Üniversitesi ile yaptıkları protokol kapsamında uygulamalı eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Burada isteğimiz öğrencilerin bu işe niyet etmeleridir, bu işin hiçbir karşılığı yoktur, önemli olan, önce gönüllü olmaktır. Eğitimlere katılan öğrencilerin bunun farkında olmaları bizleri daha da mutlu etmektedir. Çünkü insanlar afet bölgelerinden kaçarken biz afet bölgelerine giden birileri olma mesleğini yapıyoruz. Bu nedenle istekli olan öğrencilerin yetişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bütün tesislerimizi, bütün ekipmanlarımızı arkadaşlarımıza ihtiyaç duyulduğunda seferber ederiz. Bu bizim işimiz, bu bilinçle hareket ediyoruz."

Öğrencilerin eğitimlerinin sadece teoride sınırlı kalmamasını istediklerini belirten Kaya, "Bu nedenle okul ortamında verdiğimiz teorik dersi burada uygulamalı, sahada göstererek, bütün ekipman ve malzemeleri, arama kurtarma teknik ve yöntemlerini en ince ayrıntısına kadar, hassas çalışmalar yaparak öğretiyoruz. Hedefimiz, öğrencileri burada afet öncesi bilinçli bireyler olarak yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Akademisyen ve arama-kurtarma uzmanı Özal Kaya da afetlere karşı en iyi şekilde hazırlıklı olmayı hedeflediklerini vurguladı.

- Eğitimlerini sahada pratiğe dönüştürüyorlar

Öğrencilerden Fırat Tekin de geçen yıl sınıfta aldıkları eğitimleri hocalarının uygulamalı olarak verdiğini dile getirerek, "Bu eğitimlerle konuları daha da pekiştirdik, gayet iyi sonuçlar elde ettik. AFAD uygulama alanında makineleri kullanmayı öğrendik. Bu eğitimler ileride meslek hayatımızda bizler için bir deneyim olacak." diye konuştu.

Sınıf ortamındaki eğitimlerini sahada dokunarak, ekipman kullanarak uygulamaya döktüklerini anlatan Rojin Cin ise "Alet edevatı yakından görmek, kullanmak bizim için çok iyi oldu. Burada aldığımız eğitimle olay yerinde her şeye hakim olma deneyimi kazandık. Bu imkanı sunan hocalarımıza ve AFAD Müdürlüğüne teşekkür ederim." dedi.