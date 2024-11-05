Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'daki silah ve akaryakıt operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da silah ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'daki silah ve akaryakıt operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da silah ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce farklı adreslere yapılan operasyonlarda, 3 tabanca ile 145 tabanca mermisi, 2 av tüfeği ile 74 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Aralık ilçesinde bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Ekipler, silah operasyonunda 2, akaryakıt operasyonunda ise bir şüpheliyi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu

        Benzer Haberler

        GRAFİKLİ - Uydudan izlenen bozkır delicesi sayısında Iğdır'daki merkez düny...
        GRAFİKLİ - Uydudan izlenen bozkır delicesi sayısında Iğdır'daki merkez düny...
        Soğuk algınlığında aile hekimine başvuran Iğdır Valisi, birinci basamağa di...
        Soğuk algınlığında aile hekimine başvuran Iğdır Valisi, birinci basamağa di...
        Iğdır'da oluşturulan afet parkuru üniversitelilere eğitim alanı oldu
        Iğdır'da oluşturulan afet parkuru üniversitelilere eğitim alanı oldu
        Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Iğdır'da otomobil bariyere çarptı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Iğdır'da otomobil bariyere çarptı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı