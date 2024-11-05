Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'daki gebe okulu İran ve Nahçıvan'dan anne adaylarına da hizmet veriyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da kurulan "gebe okulu"nda yöredeki kadınların yanı sıra İran ve Nahçıvan'dan gelen anne adaylarına da eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'daki gebe okulu İran ve Nahçıvan'dan anne adaylarına da hizmet veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da kurulan "gebe okulu"nda yöredeki kadınların yanı sıra İran ve Nahçıvan'dan gelen anne adaylarına da eğitim veriliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Doktor Nevruz Erez Devlet Hastanesinde anne adaylarının bilinçli bir gebelik dönemi geçirmesi için "gebe okulu" kuruldu.

        Görevli doktor ve sağlık personelince anne adaylarına hamilelik süreci, sağlıklı beslenme, egzersiz, anne sütünün bebeğe faydaları ve emzirme yöntemleri gibi konularda eğitim veriliyor.

        Kentteki eğitimlere İran ve Nahçıvan'dan da anne adayları katılıp bilinçli şekilde doğuma hazırlanıyor.

        Hastanenin başhekim yardımcısı Azer Büşra Yalçın, AA muhabirine, gebe okulunun 4 yıldır hizmette olduğunu belirterek, "2020 yılından bu yana 6 bin 750 kişiye eğitim verdik. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımızla beraber gebe okulumuz koordineli bir şekilde ilerlemektedir. Sadece Iğdır halkına değil, Nahçıvan ve İran halkına da hizmet vermekteyiz." dedi.

        - "Okulun amacı, normal doğuma teşvik etmek"

        Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Elif Uysal ise eğitimlerin gebeliğin yirminci haftasından itibaren başladığını anlattı.

        Eğitim programlarından bahseden Uysal, şöyle konuştu:

        "Gebelik, doğum, doğum sonrası yenidoğan bakımı, anne sütünün önemi, normal doğuma teşvik gibi konularda gebelerimize kapsamlı eğitimler veriliyor. Okulumuzun amacı, anne adaylarımızın normal doğuma karşı korkularını gidermek, normal doğuma teşvik etmek. Doğum sonrasında edinecekleri yeni toplumsal rollerini benimsemek açısından psikolojik ve sosyal olarak da destek sağlamaktadır. Gebe okulumuzun verdiği eğitimler sayesinde özellikle riskli gebeliklerdeki birçok riskin de önüne geçebilmekteyiz."

        Eğitim hemşiresi Ayfer Çimagil de eğitimlerin iki ayrı grup halinde yapıldığını belirterek, "Eğitimlerimiz açık ve kapalı oturum oluyor. Kapalı oturumda eğitimlerimizi 4 ayrı seans şeklinde veriyoruz. Bunlar genellikle ilk defa anne olan gebelerimize verdiğimiz eğitimdir. Açık oturum ise çoğul gebelikleri olan annelere verdiğimiz eğitimdir." diye konuştu.

        Fizyoterapist Esra Aktaş da gebelerin özellikle doğumun son haftalarına doğru hareketsiz kalmalarından dolayı spora ihtiyaç duyduklarını anlatarak, "Kadın doğum doktorundan onay alarak pilates grupları oluşturarak eğitim veriyoruz. Buna ek olarak 36. haftadan sonra perine masajı eğitimi vererek gebelerimizi doğuma hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu

        Benzer Haberler

        Iğdır'daki silah ve akaryakıt operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Iğdır'daki silah ve akaryakıt operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        GRAFİKLİ - Uydudan izlenen bozkır delicesi sayısında Iğdır'daki merkez düny...
        GRAFİKLİ - Uydudan izlenen bozkır delicesi sayısında Iğdır'daki merkez düny...
        Soğuk algınlığında aile hekimine başvuran Iğdır Valisi, birinci basamağa di...
        Soğuk algınlığında aile hekimine başvuran Iğdır Valisi, birinci basamağa di...
        Iğdır'da oluşturulan afet parkuru üniversitelilere eğitim alanı oldu
        Iğdır'da oluşturulan afet parkuru üniversitelilere eğitim alanı oldu
        Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig