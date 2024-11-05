Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde gelen Bilen B, elindeki satırla binanın camlarını kırarak içeri girip bağırmaya başladı.
Bilen B'yi ikna edip satırı bırakmasını sağlayan polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin polislerce ikna edildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.