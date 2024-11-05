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        Iğdır'da 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi

        Iğdır'da 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:34
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        Iğdır'da 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi
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        Iğdır'da 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kentte "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 şüpheliyi takibe aldı.

        Şüphelinin adresine ekiplerce yapılan operasyonda, 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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