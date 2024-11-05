Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldırıya tepki

Iğdır'da, AK Parti Tuzluca İlçe Teşkilatı, partilerinin il başkanlığı binasına gerçekleştirilen satırlı saldırıyı kınadı.

Partilerinin il başkanlığı binası önünde bir araya gelen AK Parti Tuzluca İlçe Başkanı Talip Turan ve beraberindekiler saldırıya tepki gösterdi.

Turan, burada yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını söyledi.

Yaşanan saldırının takipçisi olduklarını dile getiren Turan, "Dün yaşanan elim olay, hem Cumhurbaşkanımıza hem de eşi hanımefendiye yapılan saygısızlık, akabinde parti binamızın kapıları kırmaya yönelik gerçekleştirilen eylemi esefle kınıyoruz. Partimiz hiçbir zaman şiddetin yanında durmamış, tasvip etmemiş ve şiddetle bir olan insanlarla hep mücadele etmiştir." dedi.