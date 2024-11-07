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        Iğdır'daki Gaziler Vadisi'nde sonbahar renkleri hakim oldu

        Iğdır'daki Gaziler Vadisi, sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:21
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        Iğdır'daki Gaziler Vadisi'nde sonbahar renkleri hakim oldu
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        Iğdır'daki Gaziler Vadisi, sonbahar renklerine büründü.

        Tuzluca ilçesinin Gaziler köyünden başlayıp kilometrelerce ilerleyerek Aras Nehri'ne kadar uzanan vadide, ağaçlar, akarsular ve sarp kayalıklar bulunuyor.

        Sonbaharla sarı, kahverengi ve yeşilin birbirinden farklı tonlarına bürünen vadi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

        Köy çevresi ve vadideki bitki örtüsünün yanı sıra özellikle meyve ağaçlarının sararmasıyla oluşan renkler, fotoğraf çekmek ya da doğada zaman geçirmek isteyenlere güzel görüntüler sunuyor.

        Gaziler köyü muhtarı Uğur Karahan, AA muhabirine, bölgeye özellikle sonbaharda doğaseverlerin manzaranın tadını çıkarmak için geldiğini söyledi.

        Köylerinin bu mevsimde ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Karahan, "Tüm dağcılar ve yürüyüş yapan insanlar, buralara gelip güzelliklerin tadını çıkarıyor. Burası ilkbaharda farklı güzel, her taraf yemyeşil oluyor. Sonbaharda da ağaçların yaprakları sararıyor, yapraklar dökülüyor, çok güzel görüntüler oluşturuyor. Burası fotoğraf çekmek ve gezmek için güzel bir yer, o yüzden herkesi bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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