Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi takibe aldı.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde, 973 gram kubar esrar ele geçirildi.
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