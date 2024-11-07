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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:42
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi takibe aldı.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde, 973 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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