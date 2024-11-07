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        Iğdır'ın dağ köylerinin yolları, İl Özel İdaresi tesislerinde üretilen asfaltla kaplanıyor

        Ağrı Dağı ve Aras Dağlarının yüksek rakımlarındaki köylerin yollar, Iğdır İl Özel İdaresi tesislerinde üretilen asfaltla kaplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:51
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        Iğdır'ın dağ köylerinin yolları, İl Özel İdaresi tesislerinde üretilen asfaltla kaplanıyor
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        Ağrı Dağı ve Aras Dağlarının yüksek rakımlarındaki köylerin yollar, Iğdır İl Özel İdaresi tesislerinde üretilen asfaltla kaplanıyor.

        Valilik ve İl Özel İdaresince, Tuzluca ilçesine bağlı Sürmeli köyünde, 46 milyon liralık bütçeyle yapılan, saatte 240 ton üretim kapasiteli asfalt üretim tesisi, hem kurumun gelirlerini arttırıyor hem de kentin ekonomisine katkı sağlıyor.

        Tesiste üretilen asfalt, Ağrı Dağı ve Aras Dağlarının yüksek rakımlarındaki dağ köylerinin yollarına serilerek ulaşım rahatlatılıyor. İl Özel İdaresinin kendi personellerince, kurum araçları ve imkanları kullanılarak üretilen bitümlü sıcak asfaltın, tüm köy yollarına serilmesi hedefleniyor.

        Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, AA muhabirine, şehirde olan imkanların köylere de sağlanması büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

        Köy yollarının daha modern hale getirilmesini sağlamak için asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Öcal, bu yıl içinde faaliyete geçirdikleri asfalt tesisinin Iğdır ve İl Özel İdaresi için çok büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

        Öcal, "Köylere Hizmet Götürme Programı kapsamında tamirat görecek ve sıcak asfalt kaplama ihtiyacı olan birçok yolumuz vardı. Bunu da kurduğumuz asfalt plent tesisiyle daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu da köylerimizdeki vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Onlar da mutlu oldukça biz bu yolda daha hızlı adımlar atmaya devam ediyoruz." dedi.

        - "İl Özel İdaresinin gelirlerinin artması yolunda çalışma yürütüyoruz"

        Bu yıl içinde 33 milyon lira bütçeli asfalt çalışması yaptıklarına dikkati çeken Öcal, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar 8 kilometre bitirilmiş sıcak asfalt çalışmamız oldu, Aliköçek köyüne yapacağımız sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Bu 33 milyonluk bütçenin içinde yama ve onarım çalışmalarımız da var. Aynı zamanda bölge kara yolları ve diğer özel firmaların da talep ettikleri takdirde meclis kararımızla belirlenen rayiç bedeli üzerinden asfalt, bitümlü asfalt, alt temel malzemesi ve yine tesisimizden çıkarılan farklı malzeme satışları yaparak İl Özel İdaresinin gelirlerinin artması yolunda çalışma yürütüyoruz."

        Sıcak asfalt çalışması yürütülen Kacerdoğanşanlı köyü sakinlerinden Erhan Aydın da yıllardır bekledikleri asfalt çalışmasının İl Özel İdaresisin yaptığı çalışmayla bitirildiğini belirterek, "Özellikle kışın bu yolu zorlukla kullanıyorduk, sağ olsun yaptığımız müracaatımızı devletimiz değerlendirdi. Asfaltımızı çok iyi bir şekilde yapıp bizlere teslim etti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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