Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Iğdır'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, kentte uzman çavuş olarak görev yapan F.B, tartıştığı eşi E.B'yi bıçakla öldürdükten sonra Yenimahalle köyü yakınlarındaki boş bir araziye bıraktı.

        Daha sonra jandarmaya giden F.B. suçunu itiraf ederek teslim oldu.

        Bunun üzerine E.B'nin cesedinin bulunduğu bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından E.B'nin cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        "Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması" talebi
        "Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması" talebi
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü
        Doç. Dr. Altıkat: Iğdır'daki hava kirliliğinin en büyük nedeni rüzgar erozy...
        Doç. Dr. Altıkat: Iğdır'daki hava kirliliğinin en büyük nedeni rüzgar erozy...
        Iğdır'da 50 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı
        Iğdır'da 50 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı
        TIR'ın dorsesinde 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı
        TIR'ın dorsesinde 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı
        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı
        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı