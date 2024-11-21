Iğdır'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Iğdır'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, kentte uzman çavuş olarak görev yapan F.B, tartıştığı eşi E.B'yi bıçakla öldürdükten sonra Yenimahalle köyü yakınlarındaki boş bir araziye bıraktı.

Daha sonra jandarmaya giden F.B. suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Bunun üzerine E.B'nin cesedinin bulunduğu bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.