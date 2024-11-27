Iğdır'da büyükbaş hayvanlarıyla karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Köye bağlı 3 mezra olduğunu belirten Bekgeli, "Sabah 7'de Iğdır İl Özel İdarisini aradık, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan mezralarımızda hem vatandaşlarımız hem hayvanları mahsur kaldı. Ekipler geldi, iş makineleri yolu açıp imdadımıza yetiştiler. Hayvanları ovaya indirdik, Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köy ve mezralarından hem 12 köylüyü hem de büyükbaş hayvanların kurtarılarak kamyonetlerle indirilmesini sağladı.

Ağrı Dağı eteklerindeki kent merkezine bağlı Kavaktepe köyü ile Belalak, Abdalok ve Mirzo mezralarında mahsur kalan köylülerin, telefonla durumlarını bildirdiği İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce kurtarma çalışması başlatıldı.

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