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        Iğdır'da Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı düzenlendi

        Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın ilki Iğdır'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 23:10 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:10
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        Iğdır'da Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı düzenlendi
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        Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın ilki Iğdır'da yapıldı.

        Iğdır Valisi Ercan Turan ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ticaret ve Yabancı Yatırım Politikası Genel Müdürü Hazar Beşirov'un heyet başkanlığını yaptığı toplantıya, iki ülkenin ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey temsilciler ve sektör yetkilileri katıldı.

        Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Turan, Iğdır'ın stratejik konumuyla hem sosyal hem kültürel hem de ticari etkileşim açısından önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

        Turan, Zengezur Koridoru'nun bölge için çok önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız ve stratejik ortaklığımız, işbirliğimizin doğal bir zemin üzerinde yükselmesi fırsatlarını sunmaktadır. Bugün üzerinde konuşmamız gereken en önemli projelerden biri de Zengezur Koridoru'dur. Bu koridor, Azerbaycan'ı Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayan stratejik bir hattır. Yalnızca iki ülke arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk dünyasının ekonomik entegrasyonuna da büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

        Bölgede Azerbaycan ile işbirliği içerisinde sürdürülen çalışmalara değinen Turan, şunları kaydetti:

        "Zengezur Koridoru'nun yanı sıra Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, Kars-Iğdır-Nahçıvan Demir Yolu Hattı gibi projelerin tamamlanmasıyla birlikte enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğimiz güçlenmeye devam edecek. Burada ayrıca Karabağ Zaferi'nin önemini de vurgulamak istiyorum. Karabağ Zaferi, yalnızca Azerbaycan için değil, Türk dünyası için bir dönüm noktası olmuştur. Bu zafer, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için önemli bir kapı aralamıştır. Bugün burada alınacak kararların, bildirilecek görüşlerin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağına olan inancım tamdır. Birlikte atacağımız her adım, yalnızca bugünümüzü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır."

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Yardımcısı Samir Seyidahmedli, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi ve milli bağlara, karşılıklı güvene dayalı dostluk ve kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu belirterek, "Bu dostluk ve kardeşlik özellikle son dönemlerde siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda büyük adımlarla sağlamlaştırıldı." diye konuştu.

        Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ticaret ve Yabancı Yatırım Politikası Genel Müdürü Hazar Beşirov ise Türkiye ile Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin yıldan yılda arttığını söyledi. Beşirov, Azerbaycan olarak hedeflerinin karşılıklı ticaret hacimlerinin artırılması olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Türkiye ve Azerbaycan heyetleri arasında oluşturulan komisyon toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan arasında sınır ticaretinin geliştirilmesi, lojistik sektörünün yaşadığı sorunlar ve bunların çözümü noktasında yapılması gerekenler, sınır illerinde iş insanları arasında temaslar ve iletişimin kolaylaştırılması ve gümrük kapılarında giriş-çıkış ve transit geçişlerin kolaylaştırılmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması konuları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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