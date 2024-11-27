Iğdır'da Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı düzenlendi

Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın ilki Iğdır'da yapıldı.

Iğdır Valisi Ercan Turan ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ticaret ve Yabancı Yatırım Politikası Genel Müdürü Hazar Beşirov'un heyet başkanlığını yaptığı toplantıya, iki ülkenin ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey temsilciler ve sektör yetkilileri katıldı.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Turan, Iğdır'ın stratejik konumuyla hem sosyal hem kültürel hem de ticari etkileşim açısından önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Turan, Zengezur Koridoru'nun bölge için çok önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız ve stratejik ortaklığımız, işbirliğimizin doğal bir zemin üzerinde yükselmesi fırsatlarını sunmaktadır. Bugün üzerinde konuşmamız gereken en önemli projelerden biri de Zengezur Koridoru'dur. Bu koridor, Azerbaycan'ı Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayan stratejik bir hattır. Yalnızca iki ülke arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk dünyasının ekonomik entegrasyonuna da büyük katkı sağlayacaktır." dedi.