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        Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:11
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        Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle şüpheli tutuklandı
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        Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenleri ülkeye getirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi tespit eden jandarma, bu kişileri kent merkezindeki bir adreste gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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