Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle şüpheli tutuklandı
Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenleri ülkeye getirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi tespit eden jandarma, bu kişileri kent merkezindeki bir adreste gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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