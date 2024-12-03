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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:05
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Feridun Daldaş, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        Alagöz Holding Iğdır FK: Alp Arda, Alperen Selvi, Aleksic, Oğuzhan Özleşen, Ali Yiğit Özten (Dk. 46 Liço), Kerim Avcı (Dk. 46 Silva), Yusuf Can Esendemir, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 62 Thuram), Niemann (Dk. 62 Eysseric), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Ahmet Engin), Burak Bekaroğlu

        Muşspor: Enes Çetin, Emirhan Kayalar, Efe Karaoğlu (Dk. 46 Muhammet Fatih Yıldırım), Kadir Torbacı, Ebu Sıddık Çelik (Dk. 80 Tuğkan Kamışoğlu), Yakup Alkan (Dk. 63 Taha Ahmet Balsu), Halil Yılmaz, Cem Çelik, Sarp Tenim (Dk. 86 Metin Yüksel), Ahmet Arda Çakmak (Dk. 46 İlker Günaslan), Yusuf Yıldırım

        Goller: Dk. 3 Aleksic, Dk. 26 Oğuzhan Özleşen (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 19 Cem Çelik, Dk. 34 ve 57 Yakup Alkan (Muşspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Yusuf Can Esendemir, Dk. 51 Yalçın Koşukavak (teknik direktör), Dk. 57 Aleksic, Dk. 68 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 58 Yakup Alkan, Dk. 82 Sarp Tenim, Dk. 90+2 İlker Günaslan (Muşspor)

        IĞDIR

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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