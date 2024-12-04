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        Iğdır'daki Aralık Erozyon Sahası'nda Antep fıstığı üretilecek

        ERDAL YALÇIN - Türkiye'nin en büyük erozyonla mücadele ve kurak sahalarından olan Iğdır'daki Aralık Erozyon Sahası'nda Antep fıstığı üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:50
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        Iğdır'daki Aralık Erozyon Sahası'nda Antep fıstığı üretilecek
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        ERDAL YALÇIN - Türkiye'nin en büyük erozyonla mücadele ve kurak sahalarından olan Iğdır'daki Aralık Erozyon Sahası'nda Antep fıstığı üretilecek.

        Yurdun en doğusunda bulunan Iğdır'ın Aralık ilçesindeki saha, en büyük erozyonla mücadele alanları arasında yer alıyor.

        Iğdır Üniversitesi, söz konusu sahanın değerlendirilmesi, erozyonun durdurulması ve bölgeye ekonomik girdi sağlanması maksadıyla çalışma başlattı.

        Akademisyenlerce 2 yıllık süreçte birçok bitki türünün ekildiği alanda Antep fıstığından verim alınınca 350 dönümlük yer, Milli Emlak'tan üniversiteye tahsis edildi.

        Üniversitenin hayata geçirdiği "Antep Fıstığı Bahçesi Projesi" kapsamında alanın 35 dönümlük bölümüne 480 aşılı Antep fıstığı fidanı dikildi.

        Iğdır'da Antep fıstığının üretilmesi, ekonomiye ve yöreye katkı sağlanması hedeflenen projeyle yöredeki çorak toprakların değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine, Aralık Erozyon Sahası'nda yaklaşık 2 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Sahaya, kapari bitkisinden yer fıstığına, 25 üzüm türünden lavantaya kadar birçok bitkinin ekim ve dikiminin yapıldığını dile getiren Alma, yapılan plan çerçevesinde 35 dönüm kadar bir yeri kapattıklarını, 480 aşılı Antep fıstığı fidanının toprakla buluşturduklarını anlattı.

        Projeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de destek verdiğinin altını çizen Alma, "Antep fıstığı tuza ve kuraklığa dayanıklı bitkilerden olup herhangi bir sulama riski taşımamaktadır hatta çok su bile bitkiyi strese koyup büyümesine mani olabilecektir." diye konuştu.

        - Akademisyenler çiftçilere destek verecek

        Antep fıstığının Iğdır'ın geleceği için önemli bir tür olacağına işaret eden Alma, "Antep fıstığı üretiminde dünyada üçüncü sıradayız, birinci sıra İran, ikinci ABD, üçüncü Türkiye. Dolayısıyla birçok boş alanımız var, bunları Antep fıstığı ile yeşillendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Rektör Alma, şunları kaydetti:

        "Antep fıstığının hem kuru hem de endüstriyel olması, aynı zamanda su istememesi çok muazzam bir imkan sağlıyor. Antep fıstığının Iğdır'ın geleceğini tayin edecek bir bitki olduğunu düşünüyoruz. Bizim burada rol model pozisyonumuz var. Halkımıza, çiftçilerimize bunu tek tek anlatıyoruz, çiftçilere hoca tayin ederek Çiftçi Eğitim Merkezi'mizde bunu anlatarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Gelecekte Antep fıstığının adını 'Iğdır fıstığı' konumuna getirmeyi düşünüyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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