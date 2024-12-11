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        Iğdırlı dağcılar "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü"nü zirvede kutladı

        Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü" kapsamında Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a tırmanarak zirvede kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:24
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        Iğdırlı dağcılar "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü"nü zirvede kutladı
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        Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü" kapsamında Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a tırmanarak zirvede kutlama yaptı.

        Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kuzey Doğu Zirve Dağcılık Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü ile Kağızman Dağcılık Kulübü üyelerinden oluşan 9 dağcı, sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelerek tırmanışa başladı.

        Dağcılar, Aras Vadisi'nden başlayarak 5 kilometrelik parkuru yaklaşık 4 saatte tamamlayıp, Kızıldağ'ın zirvesine ulaştı.

        Dağcılardan Ali Öztürk, AA muhabirine, 11 Aralık Dünya Dağ Günü kapsamında tırmanış faaliyeti düzenlediklerini söyledi.

        Kendileri için bugünün ayrı bir öneminin olduğunu anlatan Öztürk, "Burası Ermenistan sınırına sıfır noktada, hem burası Kars ile Iğdır'ın arasında, böyle dağın zirvesindeyiz. Çok güzel bir ekinlik oldu, bu etkinliğe katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum, bu vesileye tüm dağcıların gününü kutluyorum." dedi.

        Dağcı Harun Cengiz ise "Bugünkü etkinliğimizde 5 kilometrelik bir parkurda tırmanış faaliyeti yaptık, keyifli bir etkinlikti. Tüm dağcıların gününü kutluyoruz." diye konuştu.

        Zirvede, Türk Bayrağı açan dağcılar, 11 Aralık Dünya Dağ Günü'nü kutlayarak inişe geçip etkinliği tamamladı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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