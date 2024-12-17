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        Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:11
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        Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradan cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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