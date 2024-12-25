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        Sarıkamış şehitlerini anmak için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesine tırmanış gerçekleştirildi

        Sarıkamış şehitleri için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesinde anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:10
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        Sarıkamış şehitlerini anmak için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesine tırmanış gerçekleştirildi
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        Sarıkamış şehitleri için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesinde anma etkinliği düzenlendi.

        MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ballı, Melekli Belde Belediyesi Başkanı Mücahit Tanık, MHP Merkez İlçe Başkanı Erşan Balo, Ülkü Ocakları Iğdır İl Başkanı Alparslan Çelikten, parti yöneticileri ve iş insanları, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Üçkaya köyündeki 2 bin rakımlı Bayrak Tepe'ye tırmandı.

        Yaklaşık 2 saatte dağın zirvesine ulaşan heyet, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

        Zirvedeki Türk bayrağını değiştiren heyet, Sarıkamış şehitlerini 110. yılında andı.

        MHP Iğdır İl Başkanı Ateş, AA muhabirine, şehitleri anmak için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bayrağı değiştirmenin kendilerine nasip olduğunu anlatan Ateş, "Tüm şehitlerimizle Sarıkamış şehitlerini de rahmetle, minnetle anıyoruz. Bizler Sarıkamış'ta şehit olan o ahvalin torunlarıyız. Sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti var olacak, var olduğu sürece sınır hattında, serhat şehrimizde bekçi olarak atamızın, dedemizin verdiği mücadelenin devamını getireceğiz. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda olacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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