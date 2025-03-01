Iğdır'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Iğdır'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Iğdır'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polisin operasyonu sonucu yakalanan U.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.