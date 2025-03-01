Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da düzensiz göçmen çalıştıran işletmelere 650 bin 320 lira para ceza

        Iğdır'da iş yerlerinde izinsiz düzensiz göçmen çalıştıran işletmelere 650 bin 320 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da düzensiz göçmen çalıştıran işletmelere 650 bin 320 lira para ceza
        ABONE OL

        Iğdır'da iş yerlerinde izinsiz düzensiz göçmen çalıştıran işletmelere 650 bin 320 lira para cezası kesildi.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, çalışma izni olmadan yabancı uyruklu düzensiz göçmen çalıştırdıkları tespit edilen 15 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Bir işyerinde, izinsiz çalıştırılan ve barındırılan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, iş yeri sahibi R.D. gözaltına alındı. Diğer iş yerlerinde ise 6 düzensiz göçmenin izinsiz olarak çalıştırıldığını tespit edildi.

        Düzensiz göçmen çalıştıran işletmeler hakkında toplam 650 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

        Yakalanan 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Iğdır'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Iğdır'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Iğdır FK, Çorum FK maçından 3 puan alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
        Iğdır FK, Çorum FK maçından 3 puan alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
        Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich...
        Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich...
        Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Iğdır'da düzenlenen törenle anıld...
        Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Iğdır'da düzenlenen törenle anıld...
        Yolu kapalı köydeki hasta, ambulans helikopter ile alındı
        Yolu kapalı köydeki hasta, ambulans helikopter ile alındı
        Yolu kapalı köydeki hasta, ambuluns helikopter ile alındı
        Yolu kapalı köydeki hasta, ambuluns helikopter ile alındı