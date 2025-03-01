Iğdır'da düzensiz göçmen çalıştıran işletmelere 650 bin 320 lira para ceza

Bir işyerinde, izinsiz çalıştırılan ve barındırılan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, iş yeri sahibi R.D. gözaltına alındı. Diğer iş yerlerinde ise 6 düzensiz göçmenin izinsiz olarak çalıştırıldığını tespit edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, çalışma izni olmadan yabancı uyruklu düzensiz göçmen çalıştırdıkları tespit edilen 15 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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