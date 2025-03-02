Iğdır'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Silahla vurulan Osman Kalkan ve Çetin Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulanslarla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen Kalkan ve Baktemur aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

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