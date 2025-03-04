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        Iğdır'da eski kimlik kartlarının yenileriyle değişimi tamamlandı

        Iğdır'da vatandaşların tamamı yeni kimlik kartlarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:08
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        Iğdır'da eski kimlik kartlarının yenileriyle değişimi tamamlandı
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        Iğdır'da vatandaşların tamamı yeni kimlik kartlarını aldı.

        Kentteki 199 bin 392 kişi İl Nüfus Müdürlüğüne başvurarak kimlik kartlarını değiştirdi.

        Vali Ercan Turan, kimlik kartı değişimi için kuruma en son gelen Aysun Temci ile görüştü.

        Temci ile kentteki yeni kimlik kartı değişimi tamamlandı.

        Vali Turan, kimlik değişiminde Iğdır'ın Türkiye genelinde ilk sırada yer aldığını ve yüzde 100’e ulaşan ilk il olduğunu söyledi.

        Çalışanları tebrik eden Turan, şöyle konuştu:

        "Iğdır, yeni kimlik kartı değişimini tamamlayan birinci ve şu an tek il. 199 bin 393'üncü kişi olarak Aysun Hanım'ı tebrik ediyoruz. Bugünden itibaren Iğdır'da eski kimlik kartı olan hiçbir vatandaşımız kalmamış olacak. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Personelimi de tebrik ediyorum. Olağanüstü gayret ederek, yeni kimlik kartı değişimini Türkiye'de ilk tamamlayan il olarak gururlandırdılar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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