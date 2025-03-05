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        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cumartesi günü evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:02
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        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cumartesi günü evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular; ısınma, koşu ve ayak tenisi maçı yaptı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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