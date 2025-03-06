Iğdır'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Iğdır'da seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Iğdır'da seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Topçular Mahallesi Fuzuli Sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 04 D 5302 hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.
Kısa sürede aracın tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
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