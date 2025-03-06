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        Iğdır'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:24
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        Iğdır'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
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        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

        Topçular Mahallesi Fuzuli Sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 04 D 5302 hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.

        Kısa sürede aracın tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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