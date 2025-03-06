Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçını taraftarlarının desteğiyle kazanmak istiyor

Alagöz Holding Iğdır FK, 29. haftada evinde ağırlayacağı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u taraftarlarının desteğiyle yenmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 8 Mart Cumartesi günü evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Kulüp teknik heyeti ve futbolcular, takımın sosyal medya hesabından video paylaşarak taraftarları müsabakayı izlemeye davet etti.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, "Kazanmak için çıkacağımız maçımızda büyük ailemizin güçlü sesini duyurmak için hepinizi stadyuma bekliyorum. Unutmayın, biz birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Yardımcı Antrenör Muhammet Reis ise "Biz asla vazgeçmedik. Cumartesi günü oynayacağımız Şanlıurfaspor karşılaşmasına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Sloganımızda zaten var, 'Asla vazgeçme.' diye. Biz vazgeçmedik, siz de vazgeçmeyin." açıklamasında bulundu.

Yerli ve yabancı futbolcular da farklı sloganlarla taraftarları desteğe çağırdı.