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        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçını taraftarlarının desteğiyle kazanmak istiyor

        Alagöz Holding Iğdır FK, 29. haftada evinde ağırlayacağı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u taraftarlarının desteğiyle yenmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 22:23 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:23
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        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçını taraftarlarının desteğiyle kazanmak istiyor
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        Alagöz Holding Iğdır FK, 29. haftada evinde ağırlayacağı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u taraftarlarının desteğiyle yenmeyi hedefliyor.

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 8 Mart Cumartesi günü evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

        Kulüp teknik heyeti ve futbolcular, takımın sosyal medya hesabından video paylaşarak taraftarları müsabakayı izlemeye davet etti.

        Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, "Kazanmak için çıkacağımız maçımızda büyük ailemizin güçlü sesini duyurmak için hepinizi stadyuma bekliyorum. Unutmayın, biz birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.

        Yardımcı Antrenör Muhammet Reis ise "Biz asla vazgeçmedik. Cumartesi günü oynayacağımız Şanlıurfaspor karşılaşmasına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Sloganımızda zaten var, 'Asla vazgeçme.' diye. Biz vazgeçmedik, siz de vazgeçmeyin." açıklamasında bulundu.

        Yerli ve yabancı futbolcular da farklı sloganlarla taraftarları desteğe çağırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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