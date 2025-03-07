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        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçına hazır

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 19:56 Güncelleme: 07.03.2025 - 19:56
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        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçına hazır
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma ve taktik antrenmanları gerçekleştirdi.

        Çalışmalarını tamamlayan Iğdır temsilcisi, IğdırŞehir Stadı'nda yarın saat 13.30'da Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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