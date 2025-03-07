Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçına hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma ve taktik antrenmanları gerçekleştirdi.
Çalışmalarını tamamlayan Iğdır temsilcisi, IğdırŞehir Stadı'nda yarın saat 13.30'da Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek.
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