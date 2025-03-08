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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:50
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Selim Şenöz, Salih Burak Demirel

        Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 62 Thuram), Bruno, Regattin (Dk. 62 Ahmet Emin Engin), Mert Çölgeçen (Dk. 46 Ethemi), Muammer Sarıkaya (Dk. 73 Avramovski), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan, Ali Yaşar (Dk. 61 Caner Cavlun)

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Awuku (Dk. 86 Fatih Eren), Safa Kınalı, Kappel (Dk. 46 Alpay Çelebi, Dk. 90+7 Seyit Gazanfer), Akabueze, Nafican Yardımcı, Muscat, Sambou (Dk. 75 Okyere), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+3 Çağrı Giritlioğlu), Ogundu (Dk. 87 Ahmet Yazar)

        Goller: Dk. 42 Sambou, Dk. 60 Ogundu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor) Dk. 76 Ahmet Emin Engin, Dk. 90+13 Gianni Bruno (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Kırmızı kart: Dk. 90+11 Mustafa Kemal Kılıç (Teknik direktör) (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Alim Öztürk, Dk. 87 Bahadır Han Gündoğdu, 90+8 Caner Cavlun (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 58 Nafican Yardımcı, Dk. 74 Erzhan Tokotaev, Dk. 87 Uchenne Ogundu, Dk. 90+12 Zach Muscat (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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