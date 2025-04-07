Iğdırlılar "Kanımızla canımızla milletimizin emrindeyiz" diyerek kan verdi

Iğdır Valiliği öncülüğünde "Kanımızla canımızla milletimizin emrindeyiz" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

Vali Ercan Turan'ın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyayla, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin tarihi esas alınarak 1071 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Zübeyde Hanım Bulvarı başta olmak üzere kentin farklı noktalarından alınan kan bağışında, vatandaşların ilgisi nedeniyle kuyruk oluştu.

Kampanyanın 5 gün devam edeceği bildirildi.

Vali Ercan Turan, gazetecilere, kan bağışının yalnızca bir sağlık yardımı değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Ramazan sonrasında vatandaşların, kan bağışı yapılması konusunda yoğun bir talebinin olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Bizler de bu talepler doğrultusunda tüm kurumlarımızı topladık ve böyle bir karar aldık. Katılımın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hedefimiz inşallah bir defada 1071 rakamını bulmak ama bu etkinliğimiz 4-5 gün sürüyor. Geçen haftadan beri bu etkinliğimiz sürmekte. Iğdırlı hemşerilerimiz kan bağışında çok duyarlılar. Gördüğünüz gibi 'Kanımızla canımızla milletimizin emrindeyiz' diyoruz. Bu konuda her bir ferdimiz ayrı bir hassasiyet gösteriyor. "