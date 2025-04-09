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        Iğdır'da öğrencilerin Polis Haftası ziyaretindeki hediyesi Emniyet Müdürünü duygulandırdı

        Iğdır'da İnönü İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafını hediye ettiği İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:59
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        Iğdır'da öğrencilerin Polis Haftası ziyaretindeki hediyesi Emniyet Müdürünü duygulandırdı
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        Iğdır'da İnönü İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafını hediye ettiği İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay duygusal anlar yaşadı.

        İnönü İlkokulunda öğrenim gören 4 /E sınıfı öğrencileri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla sosyal medyadan yayınladıkları kutlama mesajında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmek istediklerini belirtti.

        Bunun üzerine polis eskortuyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen öğrenciler, Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve polisler tarafından karşılandı. Emniyet birimlerini gezip çalışmaları hakkında bilgi alan öğrencileri, Turgay makamında ağırladı.

        Öğrenciler ziyarette Turgay'a, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafını hediye etti. Turgay, daha önce birlikte görev yaptığı şehit Okkan'ın fotoğrafını görünce duygusal anlar yaşadı.

        Emniyet Müdürü Turgay, gazetecilere, öğrencilerin sosyal medyadan Polis Haftası'nı kutladığını ve kendilerini ziyaret etmek istekleri şeklinde bir paylaşım yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilerin bu paylaşımın kayıtsız kalmayarak emniyette misafir ettiklerini ifade enden Turgay, "Şehit Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Rahmetli Gaffar Okkan ile çalışmıştım, onun resmini hediye ettiler, bu beni çok duygulandırdı. Biz şehitlerimizi 80. kuruluş yılımızda bir kez daha anıyoruz, Rahmetli Okkan'lar ve Fethi Sekin'ler bu ülkede bitmez. Milletimiz ve devletimiz için gece, gündüz yılmadan çalışacağız." dedi.

        Öğretmen Zeynel Aras da kendilerini misafir eden Turgay'a teşekkür ederek, 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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