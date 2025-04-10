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        Iğdır'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Iğdır'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:35
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        Iğdır'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Iğdır'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Rüzgarın etkili olduğu kentte, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AN 349 plakalı otomobil İlham Aliyev Caddesi'nde seyir halindeyken üzerine refüjdeki ağaç devrildi.

        Sürücü, otomobil içinde sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlarca çıkarılan sürücü, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağacın kapattığı yolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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