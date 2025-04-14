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        GÜNCELLEME - Ermenistan sınırında kaybolan genç aranıyor

        Iğdır'da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 00:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:16
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        GÜNCELLEME - Ermenistan sınırında kaybolan genç aranıyor
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        Iğdır'da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan İsmail Adir'den (28) haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için çalışma başlattı.

        Sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir, nehir ve civarında aranıyor.

        - Dalgıçlar da aramalara katıldı

        Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları da bugün bölgedeki arama çalışmalarına katıldı.

        AFAD ve jandarma ekipleriyle köy korucuları da nehir bölgesinde arama çalışması yürütüyor.

        Yağışlara bağlı nehir debisinin yüksek olması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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