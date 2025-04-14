GÜNCELLEME - Ermenistan sınırında kaybolan genç aranıyor
Iğdır'da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Iğdır'da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan İsmail Adir'den (28) haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için çalışma başlattı.
Sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir, nehir ve civarında aranıyor.
- Dalgıçlar da aramalara katıldı
Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları da bugün bölgedeki arama çalışmalarına katıldı.
AFAD ve jandarma ekipleriyle köy korucuları da nehir bölgesinde arama çalışması yürütüyor.
Yağışlara bağlı nehir debisinin yüksek olması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.
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