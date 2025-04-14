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        GÜNCELLEME 2 - Ermenistan sınırında kaybolan gencin cenazesine ulaşıldı

        Iğdır'da sınır hattında kaybolan gencin, Aras Nehri'nde cenazesi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:22
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        GÜNCELLEME 2 - Ermenistan sınırında kaybolan gencin cenazesine ulaşıldı
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        Iğdır'da sınır hattında kaybolan gencin, Aras Nehri'nde cenazesi bulundu.

        Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan İsmail Adir'den (28) haber alamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için çalışma başlattı.

        Sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir için nehir ve civarında arama çalışması yapıldı.

        - Dalgıçlar da aramalara katıldı

        Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları da bugün bölgedeki arama çalışmalarına katıldı.

        AFAD ve jandarma ekipleriyle köy korucuları da nehir bölgesinde arama çalışması yürüttü.

        Yağışlara bağlı nehir debisinin yüksek olması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

        Dalgıç ekipleri, nehirde Adir'in cenazesine ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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