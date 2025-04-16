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        Iğdır'da düzensiz göçe yönelik "huzur uygulaması"

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur uygulaması" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:35
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        Iğdır'da düzensiz göçe yönelik "huzur uygulaması"
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        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur uygulaması" yaptı.

        Ekipler, Türkiye'nin Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı yollarla girişlerin engellenmesi amacıyla otobüs yazıhaneleri ve caddelerde uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulama kapsamında, Kazım Karabekir Caddesi ve Evren Paşa Caddesi üzerinde bulunan otobüs yazıhanelerinin önü ve çevresi, Zübeyde Hanım Bulvarı, TAEM uygulama noktası, Kılıçlar uygulama noktası ve tır garajlarında 18 saatlik sorgulama yapıldı.

        Uygulama boyunca 10 yazıhane kontrol edilip 238 kişi ile 17 araç sorgulandı. Sorguda yakalanan 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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