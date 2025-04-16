Iğdır'da düzensiz göçe yönelik "huzur uygulaması"

Uygulama kapsamında, Kazım Karabekir Caddesi ve Evren Paşa Caddesi üzerinde bulunan otobüs yazıhanelerinin önü ve çevresi, Zübeyde Hanım Bulvarı, TAEM uygulama noktası, Kılıçlar uygulama noktası ve tır garajlarında 18 saatlik sorgulama yapıldı.

Ekipler, Türkiye'nin Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı yollarla girişlerin engellenmesi amacıyla otobüs yazıhaneleri ve caddelerde uygulama gerçekleştirdi.

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