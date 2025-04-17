En kurak illerden Iğdır'daki 200 kilometrelik sulama kanalları temizleniyor

Türkiye'nin en az yağış alan illerinden Iğdır’daki 200 kilometrelik sulama kanalları, tarım sezonuna hazırlanıyor.

İklimi ve coğrafi koşulları sayesinde birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır, hem Doğu Anadolu'nun bir bölümünün ihtiyacını karşılıyor hem de kentte yetiştirilen ürünler yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Havaların ısınmasıyla çiftçilerin başlattığı hummalı çalışmalar sürerken İl Özel İdaresi ekipleri de tarlaların sulanmasında kullanılan kanalları temizlemeye çalışıyor.

Oluşturulan ekipler, Aras Nehri'nden gelen 200 kilometrelik sulama kanalını temizleyip çiftçilerin hizmetine sunmak için çalışma yürütüyor.

Ayrıca, yaylalara çıkan büyük ve küçükbaş hayvanların kullandığı 21 içme suyu göletinde de çalışma yapılıyor.

Sulama kanalları ve göletler, Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan illerinden Iğdır'daki tarım ve hayvancılıkta önemli rol oynuyor.

- "Su verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz"

İl Özel İdaresi Tarım Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Seyran, AA muhabirine, tarım sezonu öncesi temizlik çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Havaların ısınmasından önce çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Seyran, "Çiftçiye destek amaçlı yaptığımız bu temizlikle su verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz. 10 gündür süren çalışmalarda 43 kilometrelik kanal temizliği yaptık. İnşallah 40 günlük süre içerisinde köylerdeki tüm kanalları temizlemeyi planlıyoruz. Ayrıca hayvan içme göletlerinde de temizlik çalışmaları yapıyoruz. Şu ana kadar 4 gölet temizlendi, kalanları ise 20 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Ağaver köyü muhtarı Alirıza Hanay da birçok tarla ve meyve bahçesinin bu kanallar aracılığıyla sulandığını belirterek, "İlkbaharın gelmesiyle sulama kanalı temizliği başladı. Emeği geçen tüm kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Kanalların temizlenmesiyle sulama işimiz çok daha kolay olacak. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.