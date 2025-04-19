Astronot Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da BİLSEM öğrencileriyle buluştu
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle bir araya geldi.
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hayata geçirilen "Asla Vazgeçme" projesi kapsamında kentte ağırlanan Atasever, BİLSEM öğrencileriyle buluştu.
Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Atasever, uzay yolculuğu esnasında yaşadıklarını anlattı.
Atasever, daha sonra Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesi'ni gezdi.
Geçmişte bölgede yaşanan katliamların sergilendiği müzedeki tarihi bulguları inceleyen Atasever, şeref defterini imzalayarak, fotoğraf çektirdi.
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