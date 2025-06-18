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        Iğdır'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Iğdır Valisi Ercan Turan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kararlılıkla ilerliyor; huzurun, birliğin ve güvenliğin teminatı olan güçlü yarınlara emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:12
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        Iğdır'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kararlılıkla ilerliyor; huzurun, birliğin ve güvenliğin teminatı olan güçlü yarınlara emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

        Vali Turan başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Turan, Valilikte düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, mayıs ayında kent genelinde sürdürülen güvenlik ve asayiş verilerini paylaştı.

        Terörle mücadele çalışmalarına değinen Vali Turan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kararlılıkla ilerliyor; huzurun, birliğin ve güvenliğin teminatı olan güçlü yarınlara emin adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda mayıs ayı içerisinde, terör örgütlerine yönelik toplam 32 operasyon gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        - Organize suç örgütü çökertildi

        Kentte 24 Mayıs'ta "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" kapsamında düzenlenen operasyona da değinen Turan, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz ay serhat şehrimizde tarihin en büyük organize suç operasyonlarından birine imza atılmıştır. Bu kapsamda 1 organize suç örgütü çökertilmiş, operasyon neticesinde 1 milyon 877 bin liralık maddi değeri olan mal varlığına el konulmuştur. 9 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklanmıştır. Adli süreçleri yönlendirmeye, zamanaşımı oluşturmaya ve haksız kazanç sağlamaya çalışan 2 şahıs tutuklanmıştır. 102 bin Türk lirası ve 10 bin 200 dolar nakit para, 3 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 5 adet flash bellek ve muhtelif belgeler ele geçirilmiştir."

        Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çalışmaları paylaşan Turan, "Uyuşturucu 'imal ve ticarete' yönelik toplam 14 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 15 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştır. 190 ve 191. maddeler kapsamında, yani kullanıcılık ve diğer suçlar çerçevesinde 42 olay meydana gelmiştir." diye konuştu.

        Turan, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte suç şekillerinin de değiştiğini işaret ederek, "Nisan ayında siber vatanda yürütülen devriyeler sonucunda toplam 4 şahıs ve 22 hesapta suç unsuru tespit edilmiştir. Terörle iltisaklı 2 şahıs tespit edilmiş ve 2'si de gözaltına alınmıştır. Yasadışı bahis, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik 6 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştır." ifadesini kullandı.

        Iğdır'ın 3 ülkeye sınır olması nedeniyle sınır hatlarının da ciddi denetim altında olduğunun altını çizen Turan, düzensiz göçle mücadeleye yönelik şunları kaydetti:

        "Ülkemiz göç yönetimini, anayasamız, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız çerçevesinde, milli menfaatlerimiz temelinde insan haklarına uygun olarak yürütmektedir. Bu yönde de ilimizde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 'geçici koruma altında' 100 Suriyeli bulunmaktadır. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, mayıs ayı içerisinde 8 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar sonucunda 4 şahıs tutuklanmış, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 araca el konulmuştur. Yürütülen denetimlerde toplam 859 kişinin kimlik kontrolü yapılmış, bu kontroller neticesinde 131 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. İlimizde, 2 mobil göç noktası da aktif olarak görev yapmaktadır. Buralarda GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar ve parmak izi cihazı mevcuttur. İl Göç Uzmanı ve Tercüman da görev yapmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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