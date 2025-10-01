Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Iğdır'da kaçakçılığa yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:45 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:45
        Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Iğdır'da kaçakçılığa yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda sigara, elektronik sigara ve tütün ele geçirildi.

        Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sigara ve tütün ürünlerini sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

