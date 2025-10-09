Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak 7 şüpheliyi takibe aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile bunlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye götürülen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, uyuşturucu kullandığı belirlenen 10 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 'torbacı' operasyonu; 5 tutuklama
        Iğdır'da 'torbacı' operasyonu; 5 tutuklama
        Iğdır FK-İstanbulspor maçının ardından
        Iğdır FK-İstanbulspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Iğdır FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır'da takibe alınan şüphelinin adresinde tarihi sikke ve objeler ele geç...
        Iğdır'da takibe alınan şüphelinin adresinde tarihi sikke ve objeler ele geç...