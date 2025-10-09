Iğdır'da uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak 7 şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile bunlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye götürülen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, uyuşturucu kullandığı belirlenen 10 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
