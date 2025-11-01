Iğdır'da vücudunda sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Iğdır'da vücudunda 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu şüpheliyi, üst aramasının ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada yapılan radyolojik görüntüleme sonucunda şüphelinin vücudunda 140 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
