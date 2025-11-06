Habertürk
        Iğdır'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 06.11.2025 - 14:32 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:32
        Iğdır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekiplerince, sahte içki satışı yaptıkları değerlendirilen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, adreslerde 85 litre sahte içki ile 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

