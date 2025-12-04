Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Ağrı Dağı dolunay ile görüntülendi

        Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, arkasından yükselen dolunayla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 20:26 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:26
        Ağrı Dağı dolunay ile görüntülendi
        Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Dağın zirvesini kaplayan buzul, dolunay ile kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

