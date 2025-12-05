Iğdır'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
Iğdır'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan T.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce kentteki bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanan T.Ö, işlemler sonrası cezaevine konuldu.
