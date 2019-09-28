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Rektör Alma’dan, Albay Özdurhan’a hayırlı olsun ziyareti

İHA

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Mustafa Özdurhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Alma’dan, Albay Özdurhan’a hayırlı olsun ziyareti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Mustafa Özdurhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Rektör Alma’nın ziyaretinden son derece mutlu olduğunu dile getiren İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, bilim yuvası olarak gördükleri üniversitelerle işbirliği içinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydederek, Rektör Alma’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Rektör Alma ise “Komutanımıza hem hayırlı olsun dileklerimizi iletmek, hem de buradaki çalışmalarında bizlerden alabilecekleri destekler konusunda her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek için geldik. Üniversite, Valilik ve Belediye olarak tüm kurumlarımız ile Iğdır’ı bir adım daha ileri götürmek için hizmet vermekteyiz. Ben bir kez daha kendilerine Iğdır’daki görevinde başarılar diliyorum” dedi.

IĞDIR

28 Eylül 2019 Cumartesi

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