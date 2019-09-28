Rektör Alma’dan, Albay Özdurhan’a hayırlı olsun ziyareti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Mustafa Özdurhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Alma’nın ziyaretinden son derece mutlu olduğunu dile getiren İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, bilim yuvası olarak gördükleri üniversitelerle işbirliği içinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydederek, Rektör Alma’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Alma ise “Komutanımıza hem hayırlı olsun dileklerimizi iletmek, hem de buradaki çalışmalarında bizlerden alabilecekleri destekler konusunda her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek için geldik. Üniversite, Valilik ve Belediye olarak tüm kurumlarımız ile Iğdır’ı bir adım daha ileri götürmek için hizmet vermekteyiz. Ben bir kez daha kendilerine Iğdır’daki görevinde başarılar diliyorum” dedi.

IĞDIR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:26

GÜNEŞ 05:50

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 18:00

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.