Kırsal yatırımların desteklenme süresi uzatıldı

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Iğdır İl tarım ve orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Kırsal Yatırımların Desteklenmesi Başvuru sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

Açıklamada, “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında tebliği gereği 2019 yılı başvuru son tarihi 14 Kasım 2019 olarak değiştirilmiştir. Hibe programından faydalanmak isteyen yatırımcılarımız, 14 Kasım 2019 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden başvuru yapmaları gerekmektedir” denildi.

IĞDIR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:30

GÜNEŞ 05:53

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

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