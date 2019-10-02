I\u011fd\u0131r\u2019da \u00d6ncelik Hayat\u0131n, \u00d6ncelik Yayan\u0131n slogan\u0131yla Yaya Ge\u00e7idi N\u00f6beti uygulamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. Trafikte yaya \u00f6nceli\u011fine dikkat \u00e7ekebilmek amac\u0131yla T\u00fcrkiye geneli 20 bin yaya ge\u00e7idinde 200 bin kolluk personeli iki\u015fer saat yaya n\u00f6beti tuttu. T\u00fcrkiye genelinde oldu\u011fu gibi I\u011fd\u0131r\u2019da da \u00d6ncelik Hayat\u0131n, \u00d6ncelik Yayan\u0131n slogan\u0131yla Yaya Ge\u00e7idi N\u00f6beti uygulamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.Uygulamada I\u011fd\u0131r \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Trafik \u015eubesi ekipleri ile \u00f6\u011frenciler s\u00fcr\u00fcc\u00fclere \u00e7e\u015fitli bilgilendirme bro\u015f\u00fcrleri da\u011f\u0131tt\u0131. Daha sonra \u015fehrin de\u011fi\u015fik yaya ge\u00e7itlerinde il protokol\u00fc, vatanda\u015flar ve \u00f6\u011frenciler fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak i\u00e7in ge\u00e7i\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Uygulaman\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu, yaya ge\u00e7itlerinin b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten I\u011fd\u0131r Valisi Enver \u00dcnl\u00fc, \u0130limizde yaya ge\u00e7itleri ile ilgili b\u00fcy\u00fck bir alt yap\u0131 sa\u011fland\u0131. Sar\u0131 \u00e7izgiler \u00e7ok \u00f6nemli. En ba\u015fta kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131n\u0131n ile resmi ara\u00e7lar\u0131n bu kurala harfiyen riayet etmesi noktas\u0131nda hep hassasiyet g\u00f6sterdim. Bu konuda ricac\u0131 oldum. Ve ciddi de bir a\u015fama kat etik\u201d dedi. \u201cYaya ge\u00e7itleri trafik i\u015faretlerinin olmad\u0131\u011f\u0131 kontrols\u00fcz yaya ge\u00e7itleridir\u201d Yaya ge\u00e7idi uygulamas\u0131n\u0131n \u00f6zellikle trafik \u0131\u015f\u0131klar\u0131 ile trafik polislerin olmad\u0131\u011f\u0131 yerlerde ge\u00e7erli oldu\u011funu belirten \u00dcnl\u00fc,\u201cYaya \u00f6nceli\u011fi kampanyalar\u0131m\u0131z\u0131n uyguland\u0131\u011f\u0131 yaya ge\u00e7itleri trafik i\u015faretlerinin olmad\u0131\u011f\u0131 kontrols\u00fcz yaya ge\u00e7itleridir. E\u011fer orada trafik \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 ve trafik polisi varsa; trafik \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na ve trafik polisine uyaca\u011f\u0131z\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. I\u011fd\u0131r \u00d6\u011fretmen evi ve Ziya G\u00f6kalp Ortaokulu \u00f6n\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fen uygulamaya I\u011fd\u0131r Valisi Enver \u00dcnl\u00fc, kurum amirleri, vatanda\u015flar ile \u00f6\u011frenciler kat\u0131ld\u0131.