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Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

DHA

IĞDIR'da ayrı yaşadığı 7 çocuğunun annesi Güner Çağraş'ı (46),  evinin sokağında pusu kurarak, 16 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Çağraş (49), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararında, tutuklu sanığın, eşini evinin sokağında beklemesinin cinayeti planladığı anlamına gelmeyeceğini, 16 bıçak darbesinin de 'canavarca hisle ya da eziyet çektirmek´ kastı ile hareket ettiğini göstermeyeceğini ifade edildi.

IĞDIR'da ayrı yaşadığı 7 çocuğunun annesi Güner Çağraş'ı (46),  evinin sokağında pusu kurarak, 16 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Çağraş (49), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararında, tutuklu sanığın, eşini evinin sokağında beklemesinin cinayeti planladığı anlamına gelmeyeceğini, 16 bıçak darbesinin de 'canavarca hisle ya da eziyet çektirmek´ kastı ile hareket ettiğini göstermeyeceğini ifade edildi.
Olay, 19 Eylül 2018'de saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Salman Sokak'ta meydana geldi. Çağraş çifti, yaşadıkları kavgalar nedeniyle boşanma kararı alarak, olaydan 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladı.
Ayrılık döneminde bir süre İzmir'de yaşayan Mehmet Çağraş, cinayetten 1 ay önce Iğdır'a döndü. Boşanma davası açan Güner Çağraş'ı ölümle tehdit etmeye başladı. Olay günü savcılığa suç duyurusunda bulunan eşini, adliye çıkışında takip eden Mehmet Çağraş, Güner Çağraş'ın araca binip, gitmesinin ardından, evinin bulunduğu sokağa gidip, saklandı. 2 saat beklediği kadını, yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşarak bıçakladı. 16 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Güner Çağraş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Mehmet Çağraş ise çocuk parkında yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Çağraş hakkında, Iğdır 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yargılama sırasında eşinin ve ailesinin kendisine küfür ettiğini iddia eden Mehmet Çağraş, "Emniyette ve savcılıkta verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Olay nedeniyle şok halindeydim. Benim barışmaktan kastım boşanmaktı. Esasen boşanmak istiyordum" dedi.
Savcının, bıçakla oluşturulan darbe sayısı ile maktulün evine yakın yerde beklemenin, suçun ağırlaştırıcı nedeni 'tasarlama' unsurunu oluşturmayacağı yönünde mütalaa verdiği davada Mehmet Çağraş, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. 
GEREKÇELİ KARAR HAZIRLANDI
Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Güner Çağraş'ın boşanma davası açtığı anlatılarak, kocanın, olayı planlanarak yaptığı yönünde kanaat oluşmadığı bildirildi. Sanığın bıçakla birden fazla kez darbe vurarak eylemini gerçekleştirmesinde, tek başına 'canavarca hisle yahut eziyet çektirmek kastı ile hareket' ettiğinden söz edilemeyeceği vurgulanan gerekçeli kararda, Mehmet Çağraş'a geçmişte eşini yaraladığı için sabıkası olması nedeniyle 'iyi hal indirimi' uygulanmadığı bildirildi. 
Gerekçeli kararda, tanık beyanlarına da yer verildi. Pazar arabasıyla olay yerinden geçtiği sırada cinayete şahit olduğunu belirten B.A., "Adam arkadan gelerek kadına yumruk attı. Kadın yere düşünce, bu kişi bağrışmalara aldırış etmeden kadının kalbine doğru sapladı. Sonrasında çıkararak 2-3 defa daha bıçakladı. Bıçak darbelerinden sonra kadın yere düştü. Yerdeyken de bıçaklamaya devam etti. Mehmet Çağraş, müdahale edilmesi için kimseyi yaklaştırmayıp, elindeki bıçakla 'gelmeyin lan' diye bağırıyordu" dedi. 

IĞDIR

04 Ekim 2019 Cuma

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